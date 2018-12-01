В Париже при разгоне акции против повышения цен на бензин применили слезоточивый газ. Не менее 60 задержанных. Обновлено

Обновление 13:58 Число задержанных достигло 60 человек. 12:47 Были задержаны 33 участника акции, сообщает BFM. Полиция при разгоне также применила водометы против вышедших на площадь де Голля участников движения «Желтые жилеты», передает LCI. 16:05 Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил о задержании не менее 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами. Число пострадавших возросло до 20, шестеро из них — сотрудники правопорядка, пишет CNews.

В Париже на площади Шарля де Голля (бывшая площадь Звезды) полицейские применили слезоточивый газ при разгоне акции против повышения цен на топливо. Об этом сообщают телеканалы BFM и LCI.

"On ne peut pas bunkériser Paris." Une porte-parole de la préfecture de police réagit aux heurts place de l'Étoile pic.twitter.com/DthmD67dKa — BFMTV (@BFMTV) December 1, 2018

1 декабря в акции принимают участие от 500 до 600 демонстрантов, передает BFM. Первые столкновения начались около 9 утра по местному времени (11:00 мск).

Когда члены движения «Желтые жилеты» попытались пройти через оцепление полицейских, те распылили слезоточивый газ, а также дым. Всего были арестованы шесть человек, двое из них — за ношение оружия.

Акции протеста против повышения цен на бензин начались 17 ноября. Тогда 409 человек были ранены и еще 157 взяты под стражу. Одна участница протестов в департаменте Савойя погибла.

24 ноября выступления против повышения цен во Франции продолжись. Тогда в Париже полицейские во время протестов также применяли слезоточивый газ и задержали 42 человек, всего по стране под стражей оказались 130 протестующих.

С 1 января цены на бензин во Франции должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. В течение этого года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи говорил Le Parisien, что власти намерены, несмотря на протесты, продолжать свою политику и не будут снижать налоги на топливо. «Мы продолжим планируемую траекторию. Не делать это было бы бессознательно», — сказал он.