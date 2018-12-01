Под Омском сошли с рельсов вагоны военного состава. РЖД объявила о задержке нескольких поездов

Фото: ТАСС

В Омской области сошел с рельсов 71 вагон военного состава, 21 вагонов перевернулись, причем в пяти из них находился мазут, сообщило ТАСС.

Инцидент произошел на 537-м километре Свердловской железной дороги, на перегоне между станциями Мангут и Называевская, в 00:50 по местному времени (21:50 мск), причины пока неизвестны. В результате происшествия был нарушен габарит по соседнему пути и повреждена контактная сеть. Пострадавших нет, перевернувшиеся вагоны с мазутом целы и разлива не было.

Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

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Госкомпания РЖД предупредила о задержке на 1,5-4 часа пяти поездов, № 76 «Москва — Нерюнгри», № 118 «Москва — Новокузнецк», № 56 «Москва — Красноярск», № 96 «Москва — Барнаул», № 67 «Абакан — Москва», говорится на сайте Свердловской железной дороги. Поезда №1 «Владивосток – Москва» и №37 «Томск – Москва» проследуют измененным маршрутом.