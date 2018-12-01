Активист опознал напавшего на него с ножом в герое расследования «Новой» о работе структур Пригожина. Следователь отпустил подозреваемого

Петербургский активист Владимир Иванютенко участвовал в очной ставке с Валерием Амельченко, рассказавшем «Новой» о работе в структурах бизнесмена Евгения Пригожина, пишет «МБХ-Медиа». Иванютенко называет Амельченко одним из мужчин, напавших на него с ножом в декабре прошлого года.

Иванютенко подавал в полицию ходатайство с просьбой провести опознание Валерия Амельченко в конце октября, само опознание состоялось 28 ноября. Активист рассказал изданию, что сразу узнал его в группе из трех человек — после нападения он видел его только на фотографиях.

«Теперь я точно уверен, что этот тот человек, который нападал на меня, хотел убить меня»,

— утверждает Иванютенко.

После опознания была устроена очная ставка: «Амельченко путался, противоречил сам себе, говорил важные факты, полностью разрушающие его алиби. Его адвокат, как могла, пыталась исправить его ошибки. Жаль, что не было видеосъёмки — она зафиксировала бы все эти моменты», — рассказал «МБХ медиа» его адвокат Владимир Беляков.

Так, например, после того, как Амельченко четко заявил, что у него нет родственников, похожих на него по внешности, возрасту и росту, его адвокат Ирина Колдакова вмешалась и стала убеждать его в том, что у каждого есть «двойник» — внешне похожий человек.

Сразу после допроса Амельченко отпустили. Адвокат Иванютенко пожаловался, что следователь до этого не дал ему ознакомиться с замечаниями по протоколу опознания.

Напомним, нападение на Владимира Иванютенко, активиста «Артподготовки» (организация признана экстремистской и запрещена в России), произошло 27 декабря 2017 года. Двое неизвестных напали на него по пути на работу и дважды ударили его ножом — в печень и в область сердца, при этом не забрали ничего из его личных вещей.

Иванютенко активно принимал участие в акциях протеста в Петербурге и известен тем, что регулярно приходил на митинги в маске Путина и футболке с популярной нецензурной надписью.

Валерий Амельченко был героем расследования «Новой газеты» о работе структур бизнесмена Евгения Пригожина. Он рассказал, что участвовал в нападении на оппозиционных активистов (в том числе и на Сергея Мохова — мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь), в операциях по отравлению химическими препаратами и выполнял другие задачи в России, на Украине, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и в Сирии по поручению «кураторов» из структур Пригожина.

После встречи с журналистом «Новой» Денисом Коротковым вечером 2 октября Амельченко пропал и его объявили в розыск. 25 октября, через три дня после выхода расследования, «Фонтанка» сообщила, что Амельченко лично явился в полицию и заявил, что никто не совершал против него преступлений. Хотя в министерстве внутренних дел и следственном комитете не стали комментировать эту новость, позднее имя Амельченко исчезло из базы данных «Розыск» на сайте МВД.