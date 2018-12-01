Новосибирские полицейские задержали участников группы IC3PEAK на вокзале

В Новосибирске сотрудники полиции задержали на вокзале участников группы IC3PEAK, приехавших на концерт, который был запланирован на 1 декабря, об этом музыканты написали в своей группе во «Вконтакте». Их доставили в линейный отдел полиции при ж/д станции Новосибирск-Главный.

Менеджер группы Олег Митрофанов рассказал «Медузе», что полицейские объяснили их задержание необходимостью провести проверку на наркотики. Когда музыканты отказались пойти с ними без своего адвоката, они надели на участника группы Николая Костылева наручники и отвезли их в отделение.

Митрофанов также добавил в разговоре с «Медиазоной», что оперативник в личной беседе угрожал подбросить музыкантам наркотики, если те не отменят сегодняшний концерт.

Ранее группе IC3PEAK пришлось искать новую площадку для проведения в Новосибирске презентации альбома. Музыканты говорили, что владельцы клуба «общались с ФСБ неделю», после чего им стали поступать угрозы.

На прошлой неделе музыканты рассказали о давлении силовиков в Нижнем Новгороде и Казани — в каждом городе им пришлось сменить по три площадки из-за поступавшим организаторам угроз. Их концерт в Воронеже, назначенный на 6 декабря, также пришлось отменить — в этот день в клубе решила провести проверку МЧС. Накануне музыканты отменили концерт в Перми за несколько часов до его начала, а организатора мероприятия задержали и доставили в отделение.

Помимо IC3PEAK, в последнее время после давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок были сорваны концерты рэпера Хаски, Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и группы «Френдзона».