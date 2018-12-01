Комиссия правительства одобрила предложение разрешить людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Семейный кодекс, которые разрешают людям с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С, усыновлять детей, если они долгое время проживают вместе.

При вынесении решения комиссия исходила из «принципа равенства и вытекающих из него критериев разумности, необходимости и соразмерности, в отношении лиц, желающих усыновить ребенка, но имеющих заболевания».

Предлагаемые поправки относятся к людям, имеющих не только ВИЧ или гепатитом С, но и другие заболевания из установленного законодательством Перечня, отмечено в заявлении комиссии.

Ранее с подобным предложением выступило Минобрнауки. В представленном законопроекте указывалось, что решение об усыновлении ребенка будет принимать суд с учетом ряда обстоятельств, в том числе, если у ребенка, проживающего с ВИЧ-инфицированными лицами, сложились с ними семейные отношения.

В июне Конституционный суд России признал незаконным запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ. Суд посчитал, что приоритетом в этом вопросе должны быть «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви».

Причиной такого решения стала жалоба семейной пары из Подмосковья. Гражданка Р. С. была заражена ВИЧ и гепатитом С, находясь на лечении в медучреждении, поэтому своего ребенка она родить не могла. Биологической матерью стала родная сестра заявительницы, которая впоследствии отказалась от родительских прав. Ребенок проживает в семье с 2015 года. В 2017 году суд отказал паре взять его под опеку.