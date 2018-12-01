В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве арестовали автора политических Telegram-каналов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 25 января Telegram-блогера Александра Устинова по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Свердловского облсуда.

О задержании Устинова стало известно 29 ноября. По информации Znak.com, он создал сеть интернет-порталов, на которых распространял компрометирующую информацию о крупных российских бизнесменах. Чтобы она не появилась в сети, блогер, как утверждают источники издания, просил заплатить ему от 5 тысяч до 25 тысяч долларов.

Среди представителей бизнес-сообщества, у которых Устинов якобы вымогал деньги, указывались фамилии главы «Роснефти» Игоря Сечина, председателя правления ВТБ Андрея Костина, главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина и другие.

Уголовное дело, как пишет Znak.com, возбудили после заявления, поданного в полицию представителями Артемовского машиностроительного завода «ВЕНТПРОМ». В нем говорилось, что Устинов распространял «сведения клеветнического характера» о руководстве предприятия.

В то же время официальный представитель «ВЕНТПРОМ» по связям с общественностью Олег Мошкарев заявлял «Новой газете», что узнал о конфликте блогера с предприятием из СМИ.

Другую версию задержания Устинова выдвигал портал 66.ru. Издание со ссылкой на свои источники писало, что оно связано с видеозаписью, компрометирующей экс-депутата Госдумы, советника главы Росгвардии Александра Хинштейна.

В региональном МВД пока не комментируют ситуацию о задержании и аресте блогера.

Устинов ведет политические Telegram-каналы «Устинов троллит», «ДИП дубернатора» и «Новостная телега». На Урале его считают человеком, близким к бывшему первому вице-губернатору Свердловской области Владимиру Тунгусову, которого уволили в сентябре этого года.