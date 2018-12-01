Россия стала постоянным донором Красного Креста. Она будет ежегодно перечислять ему 1 млн швейцарских франков

Россия стала постоянным донором Международного Комитета Красного Креста (МККК), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя в Министерстве иностранных дел (МИД).

Российское правительство будет ежегодно перечислять 1 млн швейцарских франков (около 67,2 млн рублей) в бюджет организации на добровольной основе.

Целью финансовой помощи, как рассказали газете, является поддержка работы МККК с гражданским населением на территориях, затронутых вооруженными конфликтами.

«Россия уже вносила разовые взносы в бюджет МККК на операции в Сирии и на Украине. Теперь наш вклад станет регулярным», — отметили в российском МИДе.

Как сообщал в октябре представитель России при ООН Василий Небензя, за десять лет Россия оказала гуманитарную помощь более 110 государствам, отправив свыше 650 тысяч гуманитарных грузов. Речь идет о продуктах питания, медикаментах и товарах первой необходимости.

По словам Небензи, за последние годы Россия осуществила более 45 операций по оказанию гуманитарной помощи на сумму около 120 млн долларов.