В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей» на Красной Пресне. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», на него пришло около 200 человек.

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей» на Красной Пресне pic.twitter.com/Lzl0Pp847i — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 1, 2018

Среди выступавших были Анастасия Удальцова, жена координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин и экс-глава московского «Яблока» Сергей Митрохин.

Последний заявил, что снос киноцентра — «часть общей деятельности в интересах застройщиков, которым потакают власти».

На митинге в защиту киноцентра «Соловей» выступили Анастасия Удальцова (Левый Фронт), Николай Зубрилин (КПРФ), Сергей Митрохин («Яблоко») pic.twitter.com/YHoBNdT75K — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) December 1, 2018

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году на средства Союза кинематографистов СССР по проекту архитектора Владимира Гинзбурга. В нем располагаются 24 зала, он является одним из крупнейших киноцентров в Европе.

По данным «Новой газеты», на месте киноцентра может появиться 22-этажная гостиница с культурно-досуговым комплексом.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что ранее при прохождении публичных слушаний проект строительства не вызвал сопротивления жителей. Тем не менее, москвичи начали сбор подписей под петицией «Не дадим закрыть Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне!». Ее подписали более 89 тысяч человек.