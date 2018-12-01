Число задержанных в Париже при разгоне акции против повышения цен на бензин достигло 140 человек

В Париже во время разгона участников акции против повышения цен на топливо задержали не менее 140 человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Жоанну Примвер.

СМИ пишут о 20 пострадавших, шестеро из которых являются сотрудниками правопорядка.

Как передает CNews со ссылкой на данные правительства, в акции протеста в Париже участвовали около 5,5 тысяч человек, по всей Франции — 36 тысяч человек.

La banque LCL boulevard haussmann prend feu. Des Gilets jaunes aident les riverains à sortir. Les pompiers sont sur place #1erDecembre pic.twitter.com/hvI6ygKrbt — Florent Jacono (@FlorentJacono) December 1, 2018

Первые столкновения членов движения «Желтые жилеты» сегодня начались около 9 утра по местному времени (11:00 мск). Когда демонстранты попытались пройти через оцепление полицейских, те распылили слезоточивый газ и дым.

Акции протеста против повышения цен на бензин начались 17 ноября. Тогда были ранены 409 человек, еще 157 взяты под стражу. Одна участница протестов в департаменте Савойя погибла.

24 ноября выступления против повышения цен во Франции продолжились. В Париже полицейские во время протестов применили слезоточивый газ и задержали 42 человек, всего по стране под стражей оказались 130 протестующих.

С 1 января цены на бензин во Франции должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. В течение этого года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%. Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи говорил Le Parisien, что власти намерены, несмотря на протесты, продолжать свою политику и не будут снижать налоги на топливо.