Мэрия Барнаула решила передать РПЦ храм, в котором почти 70 лет работал единственный в городе планетарий

Мэрия Барнаула начала процедуру передачи здания бывшей Крестовоздвиженской церкви, в которой почти 70 лет работал единственный в городе планетарий, в распоряжение Русской православной церкви (РПЦ).

Как пишет «Алтапресс», планетарий должен съехать до конца декабря, а уже в марте здание передадут церкви.

Издание отмечает, что нового помещения для планетария пока нет. По словам директора Павла Ягодкина, планетарий можно перевести в здание кинотеатра «Родина», однако этот процесс может затянуться до конца 2019 года из-за реконструкции помещения.

По данным «Тайга.инфо», Крестоводвиженская церковь перестала работать в 1932 году. В 1949 году в ней открылся планетарий, который спустя 12 лет посетил космонавт Герман Титов.

В данный момент он служит методической базой для педагогов Барнаула, а сотрудники учреждения занимаются продвижением астрономических знаний в школах и вузах.

В ноябре РПЦ попросила Смольный вернуть ей здание Благовещенской церкви, которая находится на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Сейчас в ней располагается Музей городской скульптуры. Ранее также стало известно, что администрация Петербурга вскоре передаст РПЦ придел Святой Екатерины Исаакиевского собора.