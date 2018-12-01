«Аквариум» перенес концертный тур по Украине на фоне запрета на въезд в страну мужчинам из России

Российская рок-группа «Аквариум» перенесла концертный тур по Украине на неопределенный срок.

«К сожалению, по причинам форс-мажора наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету, и мы вернемся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся — на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!», — говорится в сообщении на сайте группы.

Ранее власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Детали переноса тура «Аквариум» не сообщил, однако в составе группы есть музыканты младше 61 года.

Ограничения ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. В результате российские пограничники задержали 24 украинцев. Все они арестованы до 25 января.