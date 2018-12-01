В Архангельске оштрафовали на 200 тысяч рублей участника «Другой России» за акцию против строительства мусорных свалок

Октябрьский районный суд Архангельска оштрафовал участника незарегистрированной партии «Другая Россия» Валерия Шептухина на 200 тысяч рублей за акцию против строительства мусорных свалок.

Как сообщает «ОВД-Инфо», его признали виновным в повторном нарушении проведения публичного мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

В Архангельске задержали участника партии «Другая Россия» Валерия Шептухина, который устроил акцию против строительства мусорных полигонов и приковал себя к светофору https://t.co/Y75i01jYCj



Фото: Telegram-канал «Прямое действие» pic.twitter.com/IThSqYDiZ7 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) November 30, 2018

Днем ранее Шептухин приковал себя велосипедным тросом к светофору у здания администрации города. Полиции пришлось вызывать сотрудников МЧС, чтобы освободить его. Все это время Шептухин держал плакат против строительства мусорных полигонов.

Первое административное дело, по словам активиста, связано с пикетом 20 октября против свалок в Северодвинске.

Жители Архангельской области выступают против строительства мусорного полигона, экотехнопарка «Шиес», расположенного в Ленском районе, с лета 2018 года. Местные жители жаловались, что строители вырубили деревья и кустарник, чтобы расчистить территорию и проложить к полигону железнодорожные пути.

Стоимость проекта по ввозу и хранению мусора из Москвы составит около 10,5 млрд рублей. В планах столицы ежегодно в течение 20 лет вывозить приблизительно 500 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В октябре губернатор региона Игорь Орлов допустил ввоз мусора не только из Москвы, но и из других регионов.