Путин нарисовал Меркель и Макрону схему пограничного конфликта с захватом украинских судов

Президент России Владимир Путин разъяснил инцидент в Керченском проливе во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках саммита G20.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин наглядно продемонстрировал ситуацию, нарисовав схему.

Позднее СМИ сообщали, что Меркель выразила желание способствовать разрешению конфликта. Однако, как сообщил Песков, речь не идет о каком-либо посредничестве со стороны Германии.

«Слово “посредничество” не произносилось, да и вряд ли оно возможно. Потому что здесь идет речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей», — заявил пресс-секретарь (цитата по Интерфаксу).

На саммите также затронули тему освобождения украинских моряков. Путин пояснил, что необходимо дождаться окончания следствия и решения суда.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным. Американский лидер объяснил свое решение тем, что украинские матросы и корабли не вернулись на Украину после инцидента в Азовском море. Позднее власти США предложили России продолжить сотрудничество обеих сторон.

25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В результате задержали 24 украинских матроса. Все они арестованы до 25 января.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. Позднее власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.