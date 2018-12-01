На правозащитника Льва Пономарева составили протокол за призыв к участию в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

На правозащитника и директора движения «За права человека» Льва Пономарева составили протокол за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом «Новой газете» рассказал эксперт движения «За права человека» Олег Еланчик.

В документе, который есть в распоряжении редакции, говорится, что Пономарев разместил на своей странице в фейсбуке пост с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября.

В протоколе отмечается, что страница правозащитника открыта к просмотру другим пользователям фейсубка и что у него более 8 тысяч подписчиков.

Заседание по административному делу правозащитника пройдет в Тверском районном суде 5 декабря в 10:00.

28 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону прошли акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которые организовали родители обвиняемых с требованием прекратить уголовное преследование их детей.

По данным «ОВД-Инфо», в сумме в трех городах задержали около 60 человек. Большую часть из них отпустили из отделений полиции без составления протокола. В Москве и Санкт-Петербурге мероприятия не были согласованы с властями.

Ранее Пономаерва оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет 23 июля в поддержку двух фигуранток дела «Нового величия» — Марии Дубовик и Анны Павликовой. Согласно президентскому указу, во время чемпионата мира по футболу и до 25 июля любые публичные мероприятия, не согласованные с властями, были запрещены.

Напомним, в деле «Нового величия» десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

По делу «Сети» (также известному как «пензенское дело») проходят 11 человек. Следствие считает, они участвовали в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что их пытали током и требовали дать признательные показания.