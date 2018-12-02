Россия и Аргентина подписали документ о сотрудничестве в области атомной энергии

Россия и Аргентина подписали стратегический документ в области мирного использования атомной энергии по итогам переговоров глав двух государств Владимира Путина и Маурисио Макри в рамках саммита G20, пишет Интерфакс.

Стороны одобрили «дорожную карту» по сотрудничеству в атомной сфере, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«В этом контексте обсудили вопрос сооружения на территории Аргентины и атомной электростанции по российским технологиям», — заявил Путин после переговоров.

Кроме того, Россия и Аргентина подписали план политических консультаций между министерствами иностранных дел и соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры.

Ранее на саммите G20 Россия и Саудовская Аравия решили продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, однако пока не обговорили объемы. «И какая бы окончательная цифра ни появилась при этом совместном решении, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», — сообщил российский президент.