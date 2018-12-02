США и Китай решили отсрочить введение дополнительных торговых пошлин

В ходе переговоров в рамках саммита G20 председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп согласились отсрочить введение дополнительных торговых пошлин минимум на 90 дней.

«Президент Трамп согласился, что оставит 10% пошлины на товары стоимостью 200 млрд долларов и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%», — говорится в заявлении Белого дома.

Китай в свою очередь объявил о расширении объема закупок американских товаров, в частности сельхозпродукции, чтобы уменьшить дефицит в торговле между двумя странами.

Если в течение заявленного срока государства не решат торговые споры, то США увеличат пошлины на китайские товары.

Ранее Трамп объявил о 10%-х пошлинах на товары из Китая на общую сумму в размере 200 млрд долларов, которые вступили в силу 24 сентября. Предполагалось, что с 2019 года тарифы повысятся до 25%. В качестве ответной меры Китай увеличил таможенные пошлины на 5% и 10% на американские товары на сумму в 60 млрд долларов.