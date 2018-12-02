Два фигуранта «пензенского дела» объявили голодовку в СИЗО

Два фигуранта «пензенского дела», Дмитрий Пчелинцев и Андрей Чернов, объявили голодовку. Об рассказали «Медиазоне» сообщила сестра первого обвиняемого Анна Шалункина.

По ее словам, 29 ноября Пчелинцева поместили в карцер. Сотрудники СИЗО потребовали, чтобы он признал вину в нарушении режима — разговоры с другими заключенными на прогулке.

Обвиняемый отказался написать признательное заявление и объявил голодовку. Пчелинцев письменно уведомил начальника СИЗО Олега Исханова и прокурора, заявив о необоснованном помещении в карцер. После этого в знак солидарности голодовку объявил Чернов.

На следующий день сотрудники СИЗО приходили к Пчелинцеву еще раз с предложением признать свою вину, но обвиняемый отказался.

По делу «Сети» (или «пензенское дело») проходят 11 человек. Следствие считает, они участвовали в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Фигуранты дела заявляли, что их пытали током и требовали дать признательные показания. Обвиняемые также неоднократно жаловались на необоснованное помещение в карцер за разговоры на прогулке или за «запрещенку». Так, Чернов сообщал о подброшенном в его карман бритвенном лезвии. По словам обвиняемного, это сделал сотрудник изолятора, когда препровождал его в камеру после свидания с адвокатом.