В Париже из-за беспорядков задержали более 400 человек. Власти не исключают введение режима ЧС

В Париже во время субботней акции против повышения цен на топливо задержали не менее 412 человек, пишет Le Figaro.

По последним данным, из-за беспорядков пострадали 133 человека, среди которых 23 являются сотрудниками правопорядка.

Как сообщает Europe 1, французские власти не исключают введение режима чрезвычайной ситуации. «Мы должны думать о мерах, которые можем предпринять, чтобы предотвратить такое серьезное проявление насилия на улице», — заявил политик Бенжамен Гриво.

Первые столкновения членов движения «Желтые жилеты» 1 декабря начались около 9 утра по местному времени (11:00 мск). Когда демонстранты попытались пройти через оцепление полицейских, те распылили слезоточивый газ и дым.

Как передавал CNews со ссылкой на данные правительства, в субботней акции протеста в Париже участвовали около 5,5 тысяч человек, по всей Франции — 36 тысяч человек.

С 1 января цены на бензин во Франции должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. В течение этого года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%. В связи с этим по всей стране начались акции протеста. Из-за недовольства повышением цен на топливо прошли демонстрации и в Брюсселе: там сообщают о 82 задержанных.