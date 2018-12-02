Сборная России попала в одну группу с Бельгией по итогам жеребьевки отборочного этапа Евро-2020

Сборная России по футболу попала в группу I в результате жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщается в твиттере УЕФА.

В эту же группу попали сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. По итогам жеребьевки остальные команды распределились таким образом:

группу А — Англия, Чехия, Болгария, Черногория и Косово;

группа В — Португалия, Украина, Сербия, Литва и Люксембург;

группа С — Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония и Беларусь;

группа D — Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия и Гибралтар;

группа Е — Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия и Азербайджан;

группа F — Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова и Мальта;

группа G — Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония и Латвия;

группа H — Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова и Андорра;

группа J — Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения и Лихтенштейн.

Чемпионат Европы по футболу состоится в 12 крупных европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Групповой этап пройдет с марта по ноябрь 2019 года. В финальную стадию Евро выйдут две лучшие команды из каждой группы.

В 2016 году чемпионат Европы выиграла сборная Португалии, которая сыграла с французами в финальном матче со счетом 1:0. В 2018 году команда Франции стала победителем прошедшего в России Чемпионата мира по футболу, обойдя команду Хорватии.