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Сборная России попала в одну группу с Бельгией по итогам жеребьевки отборочного этапа Евро-2020

Спорт

 

Сборная России по футболу попала в группу I в результате жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщается в твиттере УЕФА.

В эту же группу попали сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. По итогам жеребьевки остальные команды распределились таким образом:

группу А — Англия, Чехия, Болгария, Черногория и Косово;
группа В — Португалия, Украина, Сербия, Литва и Люксембург; 
группа С — Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония и Беларусь;
группа — Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия и Гибралтар;
группа Е  Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия и Азербайджан;
группа —  Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова и Мальта;
группа — Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония и Латвия;
группа — Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова и Андорра;
группа — Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения и Лихтенштейн.

Чемпионат Европы по футболу состоится в 12 крупных европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Групповой этап пройдет с марта по ноябрь 2019 года. В финальную стадию Евро выйдут две лучшие команды из каждой группы.

В 2016 году чемпионат Европы выиграла сборная Португалии, которая сыграла с французами в финальном матче со счетом 1:0. В 2018 году команда Франции стала победителем прошедшего в России Чемпионата мира по футболу, обойдя команду Хорватии.

Теги:
футбол, бельгия, евро, ek
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