В Госдуме заявили о подготовке мер по упрощению получения гражданства для украинцев

В комитете Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками разрабатывают послабления для получения украинцами российского гражданства. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Виктор Водолацкий.

По его словам, проекты готовят для граждан, которые «подвергаются репрессиям на территории Украины». «Для этой категории готовим еще ряд подзаконных актов для того, чтобы люди могли спокойно жить на той земле, которая для них комфортна, а это территория Российской Федерации», — заявил Водолацкий.

Он добавил, что новые законопроекты направлены на упрощение сдачи экзамена по русскому языку для рожденных в СССР и на регулирование получения гражданства для детей из смешанных браков.

Ранее во время саммита G20 в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин заявил, что не будет вводить ограничения против граждан Украины на въезд в страну, а наоборот облегчит им пребывание на российской территории.

30 ноября власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Это произошло после того, как в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных судна, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. В результате инцидента были задержаны 24 украинских матроса. Все они арестованы до 25 января.