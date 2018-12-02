Минобороны Великобритании запретило военнослужащим общаться с корреспондентом «Первого канала»

Министерство обороны Великобритании разослало секретное предупреждение командирам военных баз о корреспонденте «Первого канала» Тимуре Сиразиеве. Первой об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Сиразиева и его оператора Дмитрия Волкова заподозрили в шпионаже на территории в графстве Беркшир, рядом с которой располагается 77-ая армейская бригада. Камеры наблюдения заметили, как они ведут съемку из машины, подъезжают к ограждениям и солдатским домам и казармам, где живут офицеры бригады.

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник в британской армии сообщила, что Сиразиев пытался проникнуть на территорию объекта, представившись корреспондентом СМИ, однако во входе ему было отказано.

Daily Mail сообщает, что в закрытом документе, разосланном британским минобороны, содержится ориентировка на Сиразиева: военнослужащих просят не разговаривать с ним и немедленно сообщить в полицию при его появлении рядом с военными объектами.

Как пишет «Би-би-си», 77-ая бригада (неофициальное название «Чиндиты») занимается проведением кибератак на террористические компьютерные сети, борьбой с пропагандой, пиратством и экстремизом, в том числе в даркнете.

22 ноября в программе «Время» на «Первом канале» вышел репортаж Сиразиева о «фабрике троллей под Лондоном», в котором он заявил, что на территории военной базы в Беркшире располагается секретное подразделение, которое «атакует социальные сети, сеет вражду, панику и ненависть» с помощью фейковых новостей.

Так, к фейковым новостям в сюжете причисляются сообщения об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором Великобритания обвиняет Россию.

Одним из источников фейковых новостей корреспондент «Первого канала» назвал расследовательский проект Bellingcat, который ранее опубликовал кадры перемещения российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» на территории Украины, из которого, по одной из версий, был сбит Boeing «Малазийских авиалиний» в 2014 году.