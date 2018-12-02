Лавров связал отмену встречи Трампа и Путина на саммите G20 c «провокацией» в Керченском проливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал отмену встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе с «провокацией» в Керченском проливе.

«Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений.

Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики»,

— заявил Лавров в ответ на вопрос о том, мог ли инцидент в Азовском море быть синхронизирован с отменой встречи.

По словам Лаврова, российские пограничники нашли приказ, который исполняли «провокаторы»: «Он однозначно гласил: проникнуть скрытно в нейтральные воды, без всяких лоцманов и уведомлений, прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азов».

Министр добавил, что во время саммита Путину удалось разъяснить коллегам —президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель — то, как была задумана «провокация». Сообщалось, что для этого российский президент нарисовал для них схему захвата украинских судов.

30 ноября власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Это произошло после того, как в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных судна, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. В результате инцидента были задержаны 24 украинских матроса. Все они арестованы до 25 января.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20, объяснив свое решение тем, что украинские моряки и корабли не вернулись на территорию Украины. Позднее Белый дом сообщил, что государственные лидеры все-таки провели разговор, но в неформальной обстановке. Когда состоится официальная встреча, пока не известно.