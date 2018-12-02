Оппозиция решила оспорить в суде результаты выборов президента Грузии

Кандидат в президенты Грузии от оппозиционного объединения «Сила в Единстве» Григол Вашадзе заявил, что оспорит в суде результаты выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Мы не признаем выборы состоявшимися и не знаем их результатов. У Грузии нет президента — президент есть у «воровской Мечты» и Бидзины Иванишвили (премьер-министр — ред.)», — заявил Вашадзе на многотысячном митинге в центре Тбилиси.

Вашадзе потребовал провести внеочередные парламентские выборы, внести изменения в избирательную систему Грузии и запретить госсулжащим участвовать в избирательной кампании.

29 ноября во второму туре президентских выборов в Грузии победила Саломе Зурабишвили. Кандидат, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта», набрала 59,52%. За ее соперника, кандидата от оппозиции Григола Вашадзе, отдали голоса 40,48% проголосовавших.

Проигравший отказался признать результаты выборов, назвав их «криминальным фарсом». Оппозиция сообщила о нарушениях в ходе голосования, начиная от запугивания и подкупа избирателей до использования фальшивых удостоверений личности.