В городах Архангельской области прошли митинги против ввоза мусора из других регионов

В нескольких городах Архангельской области прошли митинги против ввоза мусора из других регионов, сообщает портал 29.ru.

На акции протеста в Архангельске собралось несколько тысяч человек (по данным МВД — 1500 человек, по наблюдению СМИ — около 2000).

Митинг длился около 1,5 часа. Протестующие выступили с критикой местных чиновников и потребовали отставки действующего губернатора региона Игоря Орлова.

Русский север — единый день протеста против мусорной мафии

Архангельск, Урдома, Северодвинск, Шенкурск, Онега, Яренск, Плесецк против решения чиновников и олигархов превратить их землю в гигантскую свалку для мусора из иных регионов!https://t.co/YcTMB6tfJd pic.twitter.com/WTFioVj0BF — Полина Нестерович (@Plombir_Snark) December 2, 2018

Акции протеста прошли также в Северодвинске (сообщают о 3000 митингующих), Шенкурске, Онеге, селах Яренск и Лешуконское, поселках Плесецк и Урдома, недалеко от которого власти планируют построить мусорный полигон.

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Жители Архангельской области выступают против строительства мусорного полигона, экотехнопарка «Шиес», расположенного в Ленском районе, с лета 2018 года. Местные жители жаловались, что строители вырубили деревья и кустарник, чтобы расчистить территорию и проложить к полигону железнодорожные пути.

Стоимость проекта по ввозу и хранению мусора из Москвы составит около 10,5 млрд рублей. В планах столицы ежегодно в течение 20 лет вывозить приблизительно 500 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В октябре губернатор региона Игорь Орлов допустил ввоз мусора не только из Москвы, но и из других регионов.