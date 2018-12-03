Passport Index: паспорт ОАЭ является «сильнейшим» в мире, российский — на 38-м месте

Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) занял первое место в рейтинге Passport Index, его обладатели имеют возможность попасть в 167 стран мира без необходимости предварительно оформлять визы.

На втором месте Passport Index оказались Германия и Сингапур. С паспортами этих стран можно въехать без визы в 166 стран. Третье место поделили между собой Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и США, с паспортами которых можно посетить без виз 165 стран.

​​​​​​Паспорт России занял 38-е место в рейтинге. Составители отметили, что по российскому паспорту без визы можно въехать в 79 стран, еще в 37 государствах визу выдадут после прибытия в них.

Последнее место в рейтинге Passport Index занял Афганистан, паспорт которого дает возможность безвизового въезда в 29 стран.

Рейтинг Passport Index оценивает паспорта 193 стран, которые входят в Организацию Объединенных наций (ООН), и официальные документы 6 территорий: Ватикана, Косово, Гонконга, Палестинской автономии, Тайваня и Макао.

«Территории, присоединенные к другим странам, такие как остров Норфолк (Австралия), Французская Полинезия (Франция), Британские Виргинские острова (Великобритания) и так далее, которые не выдают свои собственные паспорта, исключаются (из рейтинга – ред.) и не считаются пунктами назначения», – отмечают составители Passport Index.