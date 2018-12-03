Исследование: самые высокие зарплаты среди россиян оказались у жителей ЯНАО и Чукотки

Самые высокие зарплаты получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа (АО), Чукотки и Ненецкого АО, следует из данных исследования агентства «РИА Рейтинг» за 2017 год.

По данным составителей рейтинга, в Ямало-Ненецком АО доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц составляет 1,5%, на Чукотке – 1,1%, в Ненецком АО – 2,6%. Самая распространенная зарплата в Ямало-Ненецком АО, на Чукотке и в Ненецком АО составляет 45-107 тысяч рублей, 43-102 тысячи рублей и 41-92 тысячи рублей соответственно.

Последние три места в рейтинге заняли Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея, где доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц составила 37,1%, 43,2% и 37,2% соответственно. По данным составителей рейтинга, самые распространенные зарплаты во Псковской области и Адыгее – 12-28 тысяч рублей, в Кабардино-Балкарии – 11-25 тысяч рублей.

Как отмечают составители рейтинга, средняя зарплата в целом по России находится в диапазоне от 17 до 44 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату получают половина работающих жителей страны, четверть зарабатывают больше, а четверть – меньше.

Исследователи «РИА Рейтинг» считают, что уровень безработицы в том или ином регионе сильно связан с неравенством зарплат. «Это можно объяснить тем, что в регионах с высокой безработицей многие люди соглашаются фактически на любой низкооплачиваемый труд», – сообщили они.