УЕФА создал еще один футбольный еврокубок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил учреждение нового футбольного чемпионата. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение о создании нового чемпионата принял исполнительный комитет УЕФА на встрече в ирландском Дублине.

Новые соревнования носят рабочее название UEL2, в их групповом этапе примут участие 32 команды. Турнир планируется провести в рамках цикла соревнований в 2021-2024 годах.

Формат нового турнира предусматривает восемь групп по четыре команды в каждой, в следующий этап соревнований будут выходить 16 команд, затем будут проводиться четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. В рамках UEL2 планируется провести 141 матч.

«Был широкий запрос во всех клубах на увеличение их шансов на более частое их участие в европейских соревнованиях», – сказал президент УЕФА Александр Чеферин, отметив, что создание новых соревнований «было достигнуто с помощью стратегического подхода и в соответствии с целью УЕФА обеспечить как более качественное, так и более активное участие» футбольных клубов в соревнованиях.

В настоящее время существуют Лига чемпионов и Лига Европы УЕФА. Распределение клубов по турнирам происходит в зависимости от их мест в национальных чемпионатов по окончании футбольного сезона.