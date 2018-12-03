Во Франции решили провести переговоры с членами парламента и представителями движения «Желтые жилеты» из-за акций против повышения цен на топливо

Президент Франции Франсуа Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа провести переговоры с членами движения «Желтые жилеты», которые выступают против повышения цен на топливо и экологического налога, и членами парламента, сообщает BFMTV.

Планируется, что переговоры начнутся 3 декабря в Матиньоне. BFMTV отмечает, что партийных лидеров и представителей движения «Желтых жилетов» Филипп примет согласно графику. Также, сообщает BFMTV, французский премьер примет мэра Парижа Анн Идальго в 8:30 по местному времени (10:30 мск).

Напомним, 1 декабря во Франции прошла очередная волна выступлений против повышения цен на топливо. В Париже во время акции задержали более 400 человек, в результате столкновений пострадали более 130 человек, 23 из которых являются сотрудниками правопорядка.

С 1 января цены на бензин во Франции должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. В течение этого года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%. В связи с этим по всей стране начались акции протеста.

Выступления организуют члены движения «Желтых жилетов», которое возникло во Франции стихийно. Его участники выступают против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства».