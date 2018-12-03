Министр энергетики Катара объявил о выходе страны из ОПЕК

Министр энергетики Катара Мохаммед Салех Аль-Сада объявил о выходе страны из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом он сообщил во время пресс-конференции в столице Катара Дохе, сообщает Bloomberg.

По его словам, страна выйдет из ОПЕК в январе 2019 года.

Агентство отмечает, что Катар, являющийся крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ), намерен сосредоточиться на добыче газа.

ОПЕК была создана в 1960 году нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В данный момент в организацию входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

В мае 2017 года нескольк стран, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Ливию, разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за возможной поддержки государством терроризма и экстремистской идеологии. После этого цены на нефть резко упали.