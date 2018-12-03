СNN сообщил о планах журналиста Хашогги создать в Саудовской Аравии оппозиционное молодежное движение

Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги планировал создать молодежное оппозиционное движение в Саудовской Аравии, сообщает CNN со ссылкой на переписку журналиста с монреальским активистом Омаром Абдулазизом.

Переписку с журналистом Абдулазиз передал телеканалу. CNN отмечает, что Абдулазиз отправлял Хашогги голосовые сообщения, фотографии и видео. «Чем больше жертв он ест, тем больше хочет», — говорится про саудовского принца в одном из сообщений журналиста.

CNN отмечает, что Абдулазиз рассказал о своем общении с Хашогги в прошлом месяце после того, как специалисты из Торонто сообщили, что его телефон был взломан при помощи военного шпионского программного обеспечения. Активист уточнил, что подал судебный иск против израильской компании-разработчика.

Напомним, об исчезновении Джамаля Хашогги стало известно 2 октября. 12 октября Washington Post написала, что турецкие власти передали американским чиновникам аудио- и видеозаписи, подтверждающие убийство журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что в день убийства сотрудники посольства отключили системы видеонаблюдения, удалили с них записи и забрали жесткие диски.

Саудовская Аравия признала вину в убийстве Хашогги спустя две недели, отметив, что это произошло случайно в результате конфликта во время допроса в консульстве. Позднее саудовский прокурор заявил, что оно было «преднамеренным». Для пятерых обвиняемых в убийстве журналиста он потребовал смертной казни, всего по подозрению в причастности к произошедшему задержан 21 человек.