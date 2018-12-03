Задержанным на Азове украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы

Украинским военнослужащим, задержанным 25 ноября в Керченском проливе пограничниками ФСБ, предъявили обвинения в незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК). Об этом ТАСС рассказал адвокат Николай Полозов, представляющий интересы одного из моряков.

На прошлой неделе, 27 и 28 ноября, всех 24 украинцев арестовали на два месяца до 25 января — в том числе троих раненных в результате конфликта. Впоследствии, их перевели в московские следственные изоляторы: члены ОНК обнаружили 21 моряка в СИЗО «Лефортово», а раненных военнослужащих — в больнице СИЗО «Матросская тишина».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны» и объявила военное положение на 30 дней в приграничных с Россией областях, в рамках которого запретила въезд в страну мужчинам, которые являются гражданами России, в возрасте от 16 до 60 лет.

ЕСПЧ потребовал от России до 3 декабря предоставить информацию о конфликте и состоянии экипажа украинских военных кораблей. По этому вопросу в ЕСПЧ ранее обращалось министерство юстиции Украины: они настаивали, что моряки являются военнопленными и поэтому к ним должны применяться все гарантии защиты, предусмотренные Женевскими конвенциями.