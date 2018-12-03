Профессор СПбГУ рассказал об увольнении из-за религиоведческой экспертизы по делу об экстремизме

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александр Панченко рассказал об увольнении из-за религиоведческой экспертизы по судебному делу пятидесятнической церкви.

По его словам, прокуратура потребовала признать экстремистскими тексты книг и проповедей американского проповедника (его имя не указывается). Центр «Э» провел собственную экспертизу, которая, по словам Панченко, содержала грубые ошибки и «была предвзятой и тенденциозной».

«Поскольку я один из немногих российских исследователей, специально занимавшихся исследованием пятидесятничества <…>, я согласился участвовать в экспертной работе и совместно со специалистом по лингвистике написал “ответное” заключение, которое существенно поколебало позиции обвинения», — рассказал Панченко.

Он добавил, что в университете у него не было никаких проблем, и предположил, что реальной причиной увольнения стала его экспертиза. Эту же информацию преподавателю подтвердили коллеги, «обладающие своими источниками информации в руководстве университета».

Александр Панченко восемь лет работал профессором и руководителем программы «Социология и антропология» на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Деканом факультета с 2011 года является глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.