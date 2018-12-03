В Екатеринбурге арестовали еще двух фигурантов дела политтехнолога Александра Устинова

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 2 декабря арестовал до 25 января Ивана Бесценного — помощника политтехнолога и автора телеграм-канала «Устинов троллит» Александра Устинова, сообщают 66.ru и URA.ru.

Суд также арестовал на месяц программиста Антона Старка, который, как стало известно на заседании по выбору меры пресечения для самого Устинова, начал сотрудничать со следствием.

По версии следствия, Бесценный и Старк входили в преступную группу Устинова и могли быть причастны к вымогательству денег, однако сам Устинов не считает программиста причастным к истории с заводом «Вентпром». Сейчас оба фигуранта дела находятся в СИЗО-1 Екатеринбурга.

URA.ru со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах добавляет, что Бесценный уже перестал работать на Устинова, однако тот продолжал подписывать его именем статьи. Издание называет как минимум два таких материала: они были посвящены секретарю Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктору Шептию и губернатору области Евгению Куйвашеву.

По делу Устинова, как пишет URA.ru, были задержаны еще несколько человек — гражданин Украины Александр Козлов, известный под псевдонимом «Тарас», владелец домена kompromatural.ru Алексей Бочаров и другие.

О задержании Устинова стало известно 29 ноября. По информации Znak.com, он создал сеть интернет-порталов, на которых распространял компрометирующую информацию о крупных российских бизнесменах. Чтобы она не появилась в сети, блогер, как утверждают источники издания, просил заплатить ему от 5 до 25 тысяч долларов.

В региональном МВД пока не комментируют ситуацию о задержании и аресте блогера. По данным Znak.com, дело возбудили после заявления, поданного в полицию представителями Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». В нем говорилось, что Устинов распространял «сведения клеветнического характера» о руководстве предприятия. В то же время официальный представитель «Вентпром» по связям с общественностью Олег Мошкарев заявлял «Новой газете», что узнал о конфликте блогера с предприятием из СМИ.

Другую версию задержания Устинова выдвигал портал 66.ru. Издание со ссылкой на свои источники сообщало, что оно связано с видеозаписью, компрометирующей экс-депутата Госдумы, советника главы Росгвардии Александра Хинштейна.

Устинов ведет политические Telegram-каналы «Устинов троллит», «ДИП дубернатора» и «Новостная телега». На Урале его считают человеком, близким к бывшему первому вице-губернатору Свердловской области Владимиру Тунгусову, которого уволили в сентябре этого года.