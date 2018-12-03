«Педали крутишь, а не едешь»: оборонные предприятия ежегодно тратят 135 млрд рублей на выплату процентов по кредитам

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ежегодно тратят 135 млрд рублей на выплату процентов по кредитам. Об этом РБК рассказал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК.

«Закредитованность сектора очень существенная. Она возникла не за один год, ведь ставка привлечения кредитных средств была 10, 11, 12%. Теперь предприятия ОПК как велотренажер: педали крутишь, а не едешь. Потому что средства, которые приходится выплачивать банкам, громадные», — заявил он.

Борисов отметил, что лучше бы эти деньги потратили на диверсификацию — распространение деятельности ОПК на новые сферы, в том числе на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Вице-премьер заявил, что необходимо проводить реструктуризацию долговых обязательств и добиваться более льготных кредитных условий. В качестве источника более дешевых кредитов Борисов назвал опорный банк оборонной промышленности.

В январе по распоряжению правительства опорным банком для обслуживания военных и госзаказов стал Промсвязьбанк (ПСБ). Его руководителем назначили генерального директора Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

В сентябре глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что ПСБ может получить от других банков до 1 трлн рублей кредитов для предприятий ОПК. Как пишет РБК, среди крупных оборонных заемщиков — «Объединенная судостроительная компания», «Объединенная авиастроительная компания» и концерн «Алмаз-Антей».