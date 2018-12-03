Прокуратура начала проверку сообщений о доставленных в бухту под Находкой детенышах моржей

Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку после публикации в СМИ о доставленных в бухту «Средняя» под Находкой пяти детенышах моржей, сообщает ТАСС. Результаты проверки станут известны через две недели.

О моржатах в приморской бухте местному изданию PortoFranko рассказала директор центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» Лора Белоиван. По ее данным, их доставили в Приморье фурой из поселка Лаврентия на Чукотке.

«Среди моржат есть годовики и, возможно, сеголетки. Отлов детенышей запрещен, как запрещена и охота на кормящих самок. Самки кормят моржат до двух лет, — сказала Белоиван.

Ранее «Новая газета» сообщала о том, что в вольерах бухты «Средняя» содержатся 11 косаток и 90 белух, которых планируют продать в океанариумы Китая. По оценкам издания, их стоимость составляет почти 19 миллионов долларов.

Зоозащитники утверждают, что эти сделки незаконны. Коммерческая добыча косаток запрещена введением в 1982 году моратория Международной китобойной комиссии. В России отлов данных морских животных возможен только в учебных и научно-просветительских целях.

В ноябре прокуратура начала проверку сообщений о вывозе косаток и белух из приморской бухты. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове и наложил арест на животных.