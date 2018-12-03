Во Франции «Желтые жилеты» заблокировали 11 топливохранилищ Total. На нескольких десятках заправок концерна закончилось топливо

Во Франции участники движения «Желтые жилеты» заблокировали 11 топливохранилищ нефтегазового концерна Total, сообщил Reuters представитель компании.

На 75 из более двух тысяч заправках закончилось топливо, передает агентство. The Local.fr отмечает, что дефицит отмечается на колонках в департаменте Финистер в западном регионе Бретань.

3 декабря премьер-министр страны Эдуар Филипп также начал переговоры с членами движения по просьбе президента Франсуа Макрона. Ожидается, что он также встретится с мэром Парижа Анн Идальго.

Ранее «Желтые жилеты» уже прибегали к подобной тактике: 19 ноября они заблокировали подход к трем топливохранилищам Total по всей стране. Reuters отмечало, что тогда участие в этом приняли около 20 тысяч человек.

Напомним, члены движения «Желтые жилеты» выступают против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства».

Так, с 1 января цены на бензин во Франции должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. В течение этого года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%. В связи с этим по всей стране начались акции протеста.

La banque LCL boulevard haussmann prend feu. Des Gilets jaunes aident les riverains à sortir. Les pompiers sont sur place #1erDecembre pic.twitter.com/hvI6ygKrbt — Florent Jacono (@FlorentJacono) December 1, 2018

1 декабря во Франции прошла очередная волна выступлений против повышения цен на топливо. В Париже во время акции задержали более 400 человек, в результате столкновений пострадали более 130 человек, 23 из которых являются сотрудниками правопорядка.