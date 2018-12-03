Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации побоев в семье и выступила за принятие другого — о противодействии домашнему насилию.

«Я считаю, что декриминализация — ошибка, что нужно принимать закон о противодействии насилию в семье <...> Cегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от доминирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не переходит грань преступления», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

В 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье.

За первичное совершение побоев сейчас предусмотрена административная ответственность: штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов (ранее за побои была установлена уголовная ответственность сроком до двух лет лишения свободы).

Согласно итогам опросов Росстата, в 2016 году от домашнего насилия пострадали 16 млн женщин. После принятия закона о декриминализации побоев количество жалоб на домашних тиранов выросло: если в 2014 году кризисный центр для женщин «Анна» принял восемь тысяч звонков, то в 2017 году — порядка 26 тысяч.