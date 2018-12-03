Путин утвердил новый состав СПЧ. В него вошли политолог Шульман, журналистка Винокурова и режиссер Сокуров

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В списке — 51 фамилия, сообщается на сайте организации.

Среди новых членов СПЧ — журналистки Екатерина Винокурова и Ева Меркачева, экс-замминистра образования Александр Асмолов, политолог Екатерина Шульман, адвокат Генри Резник и кинорежиссер Александр Сокуров.

В новом составе Совета остались председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, правозащитник и обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский, журналист и историк Николай Сванидзе, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и другие.

В новый состав СПЧ не включили журналистов Станислава Кучера, Елену Масюк и Леонида Парфенова, а также политика и публициста Ирину Хакамаду.

СПЧ, созданный в 2004 году, является консультативным органом при президенте России. Он занимается информированием, проведением экспертиз и разработкой предложений по вопросам, касающимся обеспечения и защиты прав и свобод россиян. СПЧ возглавляет советник президента Михаил Федотов.