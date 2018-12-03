Новый экипаж МКС успешно стартовал с Байконура после октябрьской аварии на «Союзе»

Космический корабль «Союз МС-11» с экипажем из трех человек стартовал к Международной космической станции с космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Ракету-носитель «Союз-ФГ» с «Союзом» запустили с первой стартовой площадки «Гагаринский старт» космодрома Байконур в 14:31 мск. Стыковка корабля с космической станцией должна произойти 3 декабря в 20:36 мск, говорится на сайте госкорпорации.

В состав экипажа вошли командир корабля космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Напомним, предыдущий запуск новых членов экипажа на МКС 11 октября закончился аварией. Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг были вынуждены эвакуироваться в аварийной капсуле, они не пострадали.

В Роскосмосе заявили, что авария произошла из-за нештатной работы датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. РБК и «Коммерсант» со ссылкой на источники утверждали, что к этому привело непреднамеренное повреждение деталей первой ступени ракеты при сборке на космодроме «Байконур».