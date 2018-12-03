«Не позволит судье уйти в стихию произвола»: пермские ученые создали программу для написания приговоров

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) создали компьютерную программу, которая должна помочь судьям в написании мотивировочной части решения по делу, сообщает ТАСС.

Агентству сообщили в пресс-службе университета, что судьям потребуется фиксировать ход судебного процесса и записывать аргументацию обеих сторон, и после этого программа «Лазер» сама создаст текст мотивировочного решения.

«Право, как и информатика, подчиняется алгоритмам. У алгоритмов есть главное требование - только выполнив один шаг можно приступить к следующему.

Как раз это свойство не должно позволить судье сознательно или по профессиональной неграмотности уйти с логического и нравственного пути в стихию произвола»,

— сказали ТАСС в университете, отметив, что аналогов у программы на данный момент нет.

Однако в Пермском краевом суде ее использование назвали невозможным: «Регламентация деятельности по осуществлению правосудия в соответствии с какими-либо алгоритмами или критериями, не основанными на законе, не только не будет способствовать совершенствованию правоприменительной практики, но и может повлечь нарушение принципа независимости судей», — заявил агентству его председатель Владимир Вельянинов.

В конце ноября Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект о реформе судопроизводства. В первоначальном варианте поправок, которые внес Верховный суд, предлагалось разрешить судьям не составлять мотивировочную часть решения по большинству гражданских и административных дел. Ко второму чтению это было убрано из текста документа.