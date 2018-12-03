Усманов потребовал заблокировать три статьи на сайте Russian Criminal. В них рассказывается о его связях с ОПГ

Российский бизнесмен Алишер Усманов подал иск о защите чести и достоинства с требованием заблокировать статьи на сайте Russian Criminal, где его связывают с делом криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов). Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

В заявлении миллиардер попросил выплатить ему 50 тысяч рублей моральной компенсации и удалить публикации. Для этого в качестве соответчика по иску Усманов привлек Роскомнадзор, чтобы тот заблокировал информацию.

По словам Царевой, речь идет о статьях «Алишер Усманов. Статус: “авторитет”», «Алишер Усманов в деле Шакро» и «Усманов. Связи: Солнцевская, ореховская, узбекская ОПГ».

В материалах утверждается, что миллиардер связан с делом о взятке сотрудникам Следственного комитета (СК) России за освобождение «вора в законе» Андрея Кочуйкова (Итальянец) — соратника Шакро.

В публикациях говорится о том, что глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов обсуждали встречу Усманова с Шакро, в ходе которой тот якобы «жестко отчитывал» миллиардера. Авторы статей также утверждают, что фамилия бизнесмена всплыла в документах о Солнцевской ОПГ.

По версии следствия, по делу о взятках (ст. 290 УК) за освобождение Кочуйкова проходят Макисменко, которого осудили на 13 лет колонии, Ламонов (5 лет колонии), бывший заместитель главы столичного главка СК Денис Никандров (5,5 лет колонии) и его начальник Александр Дрыманов, который сейчас находится под арестом.