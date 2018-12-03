«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Лоукостер «Победа» обратился в Министерство транспорта с предложением ввести дополнительную плату за регистрацию в российских аэропортах. Об этом РБК рассказал глава авиакомпании Андрей Калмыков.

Согласно федеральным авиационным правилам, регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке обеспечивает перевозчик, они включены в стоимость билета.

«Сейчас даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется <...>. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — отметил Калмыков.

По его словам, нововведение поможет сэкономить компании около 200 рублей на человека: «Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение».

Глава «Победы» добавил, что стоимость регистрации в аэропорту может составить около 1000 рублей. Однако, по его словам, пока это предложение не нашло поддержку Минтранса.

С октября лоукостер сделал платную регистрацию в зарубежных аэропортах, объяснив изменения резким ростом цен на авиатопливо. Услуга стоит 25 евро (около 1850 рублей). Онлайн-регистрация, которая открывается за 24 часа до вылета, остается бесплатной.