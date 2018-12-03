Защита Малобродского сообщила о пропаже 200 листов из материалов дела «Седьмой студии»

Ксения Карпинская, адвокат экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, заявила, что в материалах дела «Седьмой студии» не хватает 200 листов, предоставленных Федеральной службой безопасности (ФСБ) Следственному комитету (СК) России, сообщает Интерфакс.

По ее словам, ФСБ передала следствию два документа, один из которых на 479 страницах, а второй — на 21. «В деле есть только 300 страниц, остальные куда-то пропали — в материалах их нет», — заявила Карпинская.

Алексея Малобродского, руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшую сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняют хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на проект режиссера Кирилла Серебренникова «Платформа». Никто из фигурантов не признает своей вины.

Дело рассматривается в Мещанском районном суде Москвы. В данный момент гособвинение представляет письменные доказательства: изучено почти 40 томом из более 250.

Ранее на заседании Малобродский заявлял, что на некоторых финансовых документах стоит не его подпись. Адвокат просила следователя провести почерковедческую экспертизу, однако получила отказ, и спорный договор все равно был приобщен к делу. О поддельных подписях в ходе допроса в суде говорил и Серебренников.