На главу движения против рабства «Альтернатива» напали с ножом

Неизвестный 2 декабря напал с ножом на главу движения против рабства «Альтернатива» Олега Мельникова, говорится в группе организации во «ВКонтакте».

Мужчина, лицо которого было закрыто шарфом и капюшоном, заговорил с Мельниковым, когда тот вечером выходил из такси у дома. Как уточняется в сообщении, он попросил у него закурить и после задал еще несколько вопросов. Когда Мельников развернулся и пошел в сторону дома, тот нанес ему три удара.

Его доставили в больницу и оказали первую медицинскую помощь. Он отказался от госпитализации, поскольку нападавшему не удалось задеть жизненно важных органов, рассказала «МБХ Медиа» пресс-секретарь «Альтернативы» Юлия Луганская.

В движении нападение связывают с деятельностью Мельникова, однако пока что они не могут говорить наверняка. «Ощущение, словно ждали именно его. К нему обратились, проверяли, что это он, выбрали место без камер. Это не выглядит как нападение карманников: у него ничего не украли и с ним пытались заговорить», — сообщила Луганская.

Движение «Альтернатива» было запущено в 2011 году и занимается освобождением людей, попавших в рабское положение. На его сайте сообщается, что за время своего существования оно освободило более 600 человек, среди которых были и 11 человек, работавших в продуктовом магазине в московском Гольянове.