В Иркутске сотрудникам психбольницы дали условные сроки за мошенничество с пенсиями пациентов

Свердловский районный суд Иркутска приговорил к условным срокам двух бывших сотрудников «Иркутской областной клинической психиатрической больницы № 1» и их соучастника по делу о мошенничестве с пенсиями пациентов (ч. 3 ст. 159 УК), говорится на сайте регионального СК.

В конце декабря прошлого года бухгалтер больницы вместе с ее бывшим работником заменили анкетные данные пациента, находящегося на принудительном лечении, на анкетные данные другого человека. Затем от имени пациента они написали на имя главного врача заявление, в котором указали на какой счет перечислять пенсию в связи с его выпиской.

Поскольку пенсию пациентов во время лечения получает больница, то с ее счета на счет, указанный обвиняемыми, в декабре было перечислено более 233 тысяч рублей, а в январе следующего года по такой же схеме — еще 560 тысяч рублей (всего около 793 тысяч рублей).

Суд приговорил бывшего бухгалтера к 3 годам лишения свободы условно, двое других обвиняемых получили по 2 года 6 месяцев условно.