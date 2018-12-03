В Житомирской области Украины прошли обыски в зданиях УПЦ Московского патриархата

В Житомирской области Украины прошли восемь обысков в зданиях и помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Эту информацию Интерфаксу подтвердили в пресс-службе управления украинской Нацполиции.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Ранее по этой же статье сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Он утверждал, что на него оказывается «давление со всех сторон».

Следственные мероприятия проходят на фоне переговоров поместных украинских православных церквей с Константинопольским патриархатом о представлении им томоса об автокефалии (независимости).

В ноябре Констатинопольский патриархат лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Киеве.

Реабилитированные предстоятели заявили о планах создать на Украине единую поместную церковь. В ответ Русская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата прекратили с Константинополем евхаристическое общение.

В конце ноября в Стамбуле закончилось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором одобрили проект устава автокефальной украинской церкви. Ожидалось, что на нем также объявят дату объединительного собора украинских церквей, однако этого не произошло. Предположительно он состоится в декабре.