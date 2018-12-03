Депутаты петербургского заксобрания попросили Смольный отменить передачу Исаакиевского собора РПЦ

Десять депутатов законодательного собрания Петербурга подписали обращение к и.о. губернатора города Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ от 30 декабря 2016 года. Текст обращения в фейсбуке опубликовал депутат Максим Резник.

Депутаты отметили, что в письме от 29 октября вице-губернатор Михаил Мокрецов указывал, что исполнение первых двух пунктов утвержденного распоряжением плана передачи «утратило актуальность» (так, в первом говорится об изъятии собора из управления музея-памятника «Исаакиевский собор», во втором — о предметах и коллекциях храма в собственнности Музейного фонда России).

В связи с этим депутаты заксобрания попросили Беглова «признать распоряжение недействительным». Под письмом, помимо Резника, подписались депутаты от Партии Роста, «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ — Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Алексей Ковалев, Александр Егоров, Ирина Иванова, Ольга Ходунова.

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Накануне депутаты заксобрания приняли участие во флешмобе у Исаакиевского собора: его участники с синими лентами на груди и значками «Нам нужен музей» выстроились отправились нв экскурсию в собор и после в книге отзывов оставили требования сохранить за ним статус музея.

Напомним, власти города приняли решение передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ в конце 2016 года. Для получения собора в пользование от РПЦ должна поступить официальная заявка, однако она до сих пор не была направлена.

Ранее стало известно, что администрация Петербурга вскоре передаст РПЦ придел св. Екатерины Исаакиевского собора. Вице-губернатор Владимир Кириллов в разговоре с «Фонтанкой» объяснил это тем, что прихожане храма вместе с его настоятелем пожаловались на нехватку помещений для богослужений.