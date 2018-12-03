Правительство выделит регионам 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на мазут и уголь

Правительство выделит 8,6 миллиардов рублей 12 регионам, которых сильнее всего коснулось удорожание мазута и угля. Соответствующее распоряжение вскоре будет подписано, сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко.

Речь идет о регионах, в которых мазут составляет более 15% в топливном балансе, а уголь более 25%: Приморскому краю выделят 3,7 миллиардов рублей, Мурманской области — 1,9 миллиардов, Магаданской области — 272 миллиона, а республике Коми — 234 миллиона рублей.

Субсидии также планируется выделить Бурятии, Карелии, Забайкальскому, Камчатскому, Хабаровскому краям, а также Томской, Амурской, Астраханской областям.

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В конце сентября, еще до начала отопительного сезона финансовую поддержку регионам, столкнувшимся с ростом цен на уголь и мазут, обещал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как писал «Коммерсант», речь шла о выделении 20 миллиардов рублей — 44 регионам на закупку угля и 54 регионам на нефтепродукты.

В октябре о подорожании угля и почти 30-процентном росте цен мазут говорил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. По оценке правительства, из-за этого региона не досчитались около 23 миллиардов рублей.