СК и МВД проверят сайт детской одежды. На нем предлагались услуги по аренде детей за криптовалюту

Московская полиция и Следственный комитет (СК) России начали проверку сообщений о сайте детской одежды, который предлагал аренду детей для занятия проституцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного СК Юлию Иванову.

Первыми на подозрительный сайт CPidzhak по прокату детской одежды (CP — распространенная в интернете аббревиатура, обозначающая детское порно «child porn» — ред.) обратили внимание пользователи «ВКонтакте». На сайте публиковались фотографии мальчиков и девочек в одежде (иногда без нее), а по каждым снимком указывалась стоимость почасовой аренды — от 30 до 120 тысяч рублей.

Товар на сайте был рассортирован не по видам одежды, а по фотографиям и именам несовершеннолетних. Оплачивать аренду предлагали в криптовалюте, а доставка, как указывалось на сайте, осуществлялась круглосуточно.

В данный момент сайт недоступен. В качестве заставки на нем находится фотография российского серийного убийцы и педофила Андрея Чикатило с подписью «Я их всех съел».