Умер писатель Андрей Битов

Писатель, основатель постмодернизма в русской литературе Андрей Битов скончался на 82-м году жизни. Об этом в фейсуке сообщила литературный критик Галина Юзефович.

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Андрей Битов родился в 1937 году в Ленинграде в семье юриста и архитектора. Учился в Ленинградском горном институте, где участвовал в работе литобъединения под руководством поэта и переводчика Глеба Семенова.

В 1971 году Битов закончил работу над романом «Пушкинский дом», который он написал под впечатлением от суда над Иосифом Бродским. Роман, считающийся одним из главных образцов русского постмодернизма, расходился в самиздате и впервые был опубликован только в 1978 году в США. Битов также был одним из основателей самиздатовского альманаха «Метрополь», в котором печатались произведения известных русских литераторов, не прошедшие цензуру и не допущенные к официальной публикации.

Битов участвовал в создании российского Пен-клуба и с 1991 года был его президентом.